Ahora que la primavera ya está instalada, son muchos los que optan por retrasar el tiempo de llegada a casa y aprovechar las horas largas del día para disfrutar del ocio al aire libre o incluso hacer deporte. Con esta estación también vienen las subida de las temperaturas y días cálidos que incluso pueden recordar al verano.

Por ello, quizá sudemos más y sea necesario que nos demos más de una ducha al día. Así que, igual que cambias tu ropa de inverno por la de primavera-verano para lucir prendas más ligeras y coloridas, quizá también haya llegado el momento de cambiar tu ropa de baño y cuidar tu cuerpo oómo se merece. Es cierto que con la subida de precios que se vive en la actualidad, cualquier desembolso inesperado puede suponer un quebradero de cabeza para nuestra economía. Por suerte, Lidl tiene la solución para hacer que tu bolsillo no se resienta y poder comprar artículos de calidad a precios espectaculares. Como es el caso de las toallas de Livarno de baño de 70 x 140 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuatro toallas de baño más barato del mercado: por solo 4,49 euros por y de algodón puro / LIDL

Toalla de lujo a menos de 5 euros

Se trata de una toalla de algodón puro con la que tendrás una sensación relax después de salir del baño o la ducha. Si eres de los frioleros tras terminar de usar el agua, debes saber que estas toallas son suaves y voluminosas por lo que puedes envolverte con ellas y disfrutar de un momento agradable miestras secas tu cuerpo.

Además, una de sus grandes ventajas es que son muy fácil de cuidar, muy absorbente y resistente, por lo que no permanecerán húmedas durante horas. Estas toallas están disponibles en cuatro colores: beige, azul, gris oscuro y verde.

Según la página de web de Lid, estas toallas han enamorado al 96 or ciento de los clientes, que se han mostrado encantados con el producto. "La relación calidad-precio es buena. El color es bonito y se limpia bien"; "Un producto que vale la pena recomendar"; "Material impecable", son algunos de los comentarios que han dejado los consumidores que han valorado el producto.

Ya hora viene lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir estas toallas por tan solo 4,49 euros. Un auténtica ganga para un producto de estas cualidades.