Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el arcón de gran capacidad que es el más barato: disponible por solo 29,99 euros
Te servirá tanto para el interior como para el exterior
Si necesitas espacio para almacenar todas tus cosas no puedes perderte esta oferta de Lidl, que vende el arcón de gran capacidad que es el más barato, está disponible por solo 29,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un arcón que te servirá tanto para el interior como el exterior. Es ideal para guardar herramientas de jardín, utensilios o accesorios de riego.
Tiene un diseño de lamas de madera y es resistente a la intemperie y a los rayos UV. Además, cuenta con una tapa abatible con 4 bisagras.
Asimismo, tiene asas laterales y dispositivo para candado; además es de montaje sencillo sin herramientas mediante uniones de clic.
Descuento
Este arcón tenía un precio de 32,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento y está disponible por solo 29,99 euros.
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