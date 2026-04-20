La primavera ya está aquí y llega el momento de salir fuera y tomar el sol y disfrutar de los días que se alargan y de la subida de las temperaturas. Y es que son muchos los que tenían ganas de decir adiós al invierno y cambiar la ropa de armario para disfrutar del buen tiempo. Especialmente aquellos que tengan la suerte de tener una casa con terraza, balcón o jardín donde poder desconectar después de un ajetreado día de trabajo y disfrutar de los rayos del sol.

Después de un invierno de lluvias y falta de sol, quizá sea el momento también de modelar el mobiliario de nuestra terraza y darle otro toque. Es verdad que el encarecimiento de los productos puede echarnos para atrás, pero, por suerte, contamos con Lidl. La cadena de supermercados tiene los mejores productos, de una calidad excelente y a un precio tan bajo que parece increíble. Es el caso del sillón-tumbona de Livarno.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sillón tumbona de relax que baja su precio: por solo 34,99 euros y plegable / LIDL

Una butaca a un precio muy bajo

Esta butaca es ideal para el balcón, el jardín o el camping y resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste. Tiene una posición del asiento regulable sin niveles para poder relajarte leyendo un libro, sentarte a picar algo, o incluso tumbarte y disfrutar de una siesta. Y es que además, esta hamaca cuenta con un cojín reposacabezas extraíble.

A la hora de relajarte en este asiento hay que señalar su Gran comodidad gracias a su agradable tejido de soporte. Otra ventaja es que es plegable para ahorrar espacio y fácil de transportar, por lo que la puedes llevar de viaje y guardar en cualquier rincón en caso de que haga mal tiempo o cuando toque el cambio de estación y recoger nuestra terraza o jardín.

Ahora viene lo mejor de este sillón-tumbona, su precio. Y es que puedes conseguir este producto para tu terraza o jardín por tan solo 34,99 euros, un precio completamente competitivo con otras marcas y, además, con una calidad excelente.

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Recuerda que puedes adquirir este asiento tanto en la tienda física de Lidl como en su página web.