Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente licuadora que es la más barata del mercado: por solo 34,99 euros

Si te encantan los zumos de frutas y verduras no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, la potente licuadora que es la más barata del mercado, por solo 34,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una licuadora Severin de 400 vatios, un exprimidor profesional compacto para zumos de frutas y verduras ricos en vitaminas en un abrir y cerrar de ojos con solo pulsar un botón.

Licuadora. / Lidl

Además, incluye tapa para separar la espuma y tiene 2 velocidades.

Con esta licuadora compacta podrás preparar muchas combinaciones de zumos de forma mucho más saludable que los zumos envasados y además se guarda en cualquier sitio.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta potente licuadora tenía un precio de 59,99 euros, pero ahora tiene un impresionante descuento del 41 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 34,99 euros.