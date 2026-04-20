Vale para cocinar y después llevarte la comida al trabajo: la nueva freidora de aire que también es tupper

No es una freidora de aire ni es un tupper de cristal. Es las dos cosas. Este nuevo pequeño electrodoméstico está revolucionando el mercado con una propuesta pensada para aquellas personas que se llevan la comida al trabajo y buscan soluciones rápidas y saludables. Esta freidora de aire con cubeta de cristal cuesta 99,95 euros y se puede adquirir en la tienda de La Nueva España (pincha aquí).

La freidora de aire digital de Jocca con cubetas de cristal de borosilicato es la alternativa perfecta para quienes buscan una cocina más saludable, segura y práctica sin renunciar al sabor. Gracias a su sistema de circulación de aire caliente de alta potencia, permite preparar todo tipo de recetas con poco o ningún aceite, logrando texturas crujientes por fuera y jugosas por dentro.

Uno de sus grandes diferenciales es el uso de recipientes de vidrio de borosilicato, un material más higiénico y ecológico que los recipientes tradicionales. El vidrio no retiene olores ni sabores, no libera sustancias y es resistente a altas temperaturas, lo que garantiza una cocción más segura. Además, su diseño transparente permite controlar el proceso de cocción en tiempo real sin necesidad de abrir la freidora, evitando sobrecocciones y pérdidas de calor.

La nueva freidora de aire que también es tupper / LNE

Esta freidora de aire incorpora dos recipientes intercambiables, uno de 4,5 L y otro de 1,5 L, adaptándose tanto a comidas familiares como a preparaciones individuales. Incluye 4 programas preestablecidos que facilitan el uso diario y una función mantener caliente, ideal para conservar los alimentos a la temperatura adecuada hasta el momento de servir. Las funciones de serie están pensadas para preparar patatas fritas, carnes y pescados. Aunque también se puede manejar de forma manual. Disponde de un control de temperatura (hasta 200°C) y temporizador integrado.

Tupper listo para la oficina

Los recipientes de crital tienen una tapa que permite guardar la comida para comer más tarde, llevarla a la oficina o meterla en la nevera para la cena.

Este concepto de freidora de aire con tupper es muy útil para aquellas personas que trabajan fuera de casa o suelen preparar comidas con antelación.

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Esta freidora de aire se puede adquirir en la tienda de La Nueva Españaentre otros pequeños electrodomésticos muy útiles para el día a día, como la palomitera de silicona o la cafetera para hacer café de barista sin salir de casa.