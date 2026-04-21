Con la llegada de la primavera no son pocos los que ya están en pensando en el verano , las vacaciones , la playa y la piscina. Y es que tras el largo invierno, la subida de las temperaturas invita a pensar en esos meses cálidos y de relax. Así que, ojo. Seguro que muchos ya han cambiado la ropa del armario de invierno a otoño para guardar los abrigos y jerséis y volver a lucir vestidos, camisetas, pantalones cortos y calzado más ligero.

Pues del mismo modo que se hace con la ropa, porqué no hacerlo también en la cocina. Y, sobre todo, porqué también puedes cocinar de forma más saludable sin hacer grandes desembolsos. Para eso, los supermercados Action entran en acción para traer las mejores ofertas y precios más bajos del mercado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la sartén antiadherente de cerámica más barata del mercado: por solo 9,95 euros / 77

Revestimiento antiadherente por menos de 10 euros

La Sartén Honeycomb de Action de 24 centímetros es un producto perfecto para cocinar todo tipo de platos, evitando tener la grasa. "Convierte cada comida en un éxito con esta sartén de 24 cm con revestimiento de cerámica. Gracias a la excelente distribución del calor y a la capa resistente a los arañazos, los alimentos se cocinan de manera uniforme sin que se peguen".

Esta sartén, además tiene una excelente distribución del calor por lo que puedes variar los fuegos sin que la comida se vea perjudicada o se pegue. Otro detalle a tener en cuenta de esta sartén, que se vende en color plateado, es que es muy ligera y se guarde con facilidad en cualquier estante o cajón.

Noticias relacionadas

Y ahora viene lo mejor de esta sartén, el precio. Y es que puedes conseguir esta sartén antiadherente por tan solo 9,95 euros. Un precio espectacular para un artículo de este estilo, con las que tus comidas no solo se harán más rápido, sino que,a demás, serán más saludabes.