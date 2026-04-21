Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la sartén antiadherente de cerámica más barata del mercado: por solo 9,95 euros
Gracias a la excelente distribución del calor y a la capa resistente a los arañazos, los alimentos se cocinan de manera uniforme sin que se peguen
Con la llegada de la primavera no son pocos los que ya están en pensando en el verano , las vacaciones , la playa y la piscina. Y es que tras el largo invierno, la subida de las temperaturas invita a pensar en esos meses cálidos y de relax. Así que, ojo. Seguro que muchos ya han cambiado la ropa del armario de invierno a otoño para guardar los abrigos y jerséis y volver a lucir vestidos, camisetas, pantalones cortos y calzado más ligero.
Pues del mismo modo que se hace con la ropa, porqué no hacerlo también en la cocina. Y, sobre todo, porqué también puedes cocinar de forma más saludable sin hacer grandes desembolsos. Para eso, los supermercados Action entran en acción para traer las mejores ofertas y precios más bajos del mercado.
Revestimiento antiadherente por menos de 10 euros
La Sartén Honeycomb de Action de 24 centímetros es un producto perfecto para cocinar todo tipo de platos, evitando tener la grasa. "Convierte cada comida en un éxito con esta sartén de 24 cm con revestimiento de cerámica. Gracias a la excelente distribución del calor y a la capa resistente a los arañazos, los alimentos se cocinan de manera uniforme sin que se peguen".
Esta sartén, además tiene una excelente distribución del calor por lo que puedes variar los fuegos sin que la comida se vea perjudicada o se pegue. Otro detalle a tener en cuenta de esta sartén, que se vende en color plateado, es que es muy ligera y se guarde con facilidad en cualquier estante o cajón.
Y ahora viene lo mejor de esta sartén, el precio. Y es que puedes conseguir esta sartén antiadherente por tan solo 9,95 euros. Un precio espectacular para un artículo de este estilo, con las que tus comidas no solo se harán más rápido, sino que,a demás, serán más saludabes.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia