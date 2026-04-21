Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la paleta de sombras de ojos de Revolution que es la más barata: por solo 2,49 euros

Si te apasiona el maquillaje no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la paleta de sombras de ojos de Revolution más barata, por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de la paleta de sombras de ojos Revolution Lemon Spritz que cuenta con 12 tonos muy versátiles y veraniegos. Además, tiene una fórmula suave y fácil de difuminar para una aplicación sin esfuerzo.

Paleta de sombras. / Action

Y es que con esta paleta añadirás un toque fresco y afrutado a tu look de ojos.

Sus fórmulas suaves y fáciles de mezclar te permiten crear looks de día sutiles y looks de noche divertidos y llamativos. ¡Ideal para maquillajes alegres y coloridos!

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta paleta de sombras tan versátil que venden en Action tan solo cuesta 2,49 euros, todo un chollo.