Ya está a quí la primavera y con ella llega el buen tiempo y el momento de volver a cambiar el armario para dejar de lado la ropa de invierno (anoraks, jerséis...) y volver a sacar los vestidos, sandalias y esos looks frescos y coloridos. Y es que con esta estación ya comenzamos a pensar en verano, las vacaciones fiestas y estar más tiempo fuera, al aire libre.

Porqué los días se alargan y lo mejor es desconectar con los tuyos cómo puedas. Por ello, igual que cambias el armario, ¿por qué no también darte un cambio a ti? Es cierto que con la subida de precios actual, muchos tiene reparos a la hora de hacer un desembolso inesperado o, incluso, darse algún capricho. Pero para eso está Action, el supermercado de los descuentos y de los miles de productos por menos de un euro. Ejemplo de ello es el rizador que ha puesto a la venta Action por 0.99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para el rizador más barato del mercado: por solo 0,99 un nuevo look / ACTION

El rizador de pestañas más barato

Action tiene en su stock el rizador de pestañas Belluto Accessories perfecto para dar una vuelta a tu look. Se trata de un producto, disponible en varios colores, con el que podrás sorprender con una mirada que enamora. "Con este rizador tendrás unas de pestañas especialmente seductoras",señalan desde Action.

Este producto lo puedes encontrar en tonalidades gris y púrpura y te será un gran aliado cada vez que quieras ser el foco de atención en un evento o, simplemente, salir a dar una vuelta.

Lo mejor de este producto es su precio, ya que por menos de 1 euro puedes dar un giro de 180 grados a tu estilo.

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Para quién aún no lo sepa, Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.