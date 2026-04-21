Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pantalón de ejercicio de 'Gandalf el gris' más barato: por 6,99 euros "para pasear por la ciudad o por la Tierra Media"

La primavera ya se ha instalado y con ella ha llegado el buen tiempo, la subida de temperaturas y es el momento de salir a la calle a disfrutar del aire libre gracias a que los días se alargan. Además, son muchos los que ya piensan en el verano y en la operación bikini para decir adiós a los excesos que pudo haber durante el invierno.

Por ello muchos ya se calzan la ropa de deporte y salen a la calle a correr, ir al gimnasio lo simplemente pasear antes o después de una dura jornada de trabajo. Por ello, si quieres ir de la mejor forma posible, pero sin tener que gastar dinero y pegar un sus a tu cuenta bancaria, la cadena de supermercados Lidl tiene el artículo ideal para que te pongas en formas con estilo. El 'Chándalf'. Sí, como has leído. Así ha promocionado Lidl este artículo

'Chándal el gris'

"Chándalf el gris: para pasear por la ciudad o por la Tierra Media, bien cómodo". Así de ingeniosos se han mostrado desde la marca para promocionar esta prenda deportiva o de descanso. Se trata del "pantalón corto de chándal para hombre" de Crivit que está disponible en cuatro tallas: S, M, L y XL. Además, también lo puedes adquirir en dos colores, gris y negro, lo que lo convierten en la prenda ideal para practicar deporte.

Tal y como cuentan desde Lidl, este pantalón está fabricado con material reciclable, su tejido es de algodón y cuenta con bolsillos laterales, cintura elástica y cordón. Una prenda perfecta no solo para ayudar a Frodo a llevar el anillo de poder al Monte del Destino, sino también para aprovechar los ratos libres y practicar deportes al aire libre o en el propio gimnasio.

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Lo mejor de esta prenda es su precio. Y es que puedes adquirir este pantalón corto en dos colores y varias tallas por tan solo 6,99 euros. Un precio de lo más bajo para esta prenda de calidad.