No siempre es fácil mantener la cocina bien ordenada. De hecho, basta con que falte un poco de espacio de almacenamiento y se dejen por ahí una o dos cosas para que esta estancia se convierta en un auténtico campo de batalla. Para mantener la cocina siempre ordenada, la marca Lidl parece haber dado con la solución. En realidad, basta con tener algunos muebles o accesorios de almacenamiento para evitar acabar con un alegre caos en ese rincón de la casa.

Para ello, Lidl ha lanzado un nuevo producto que seguro que te va a encantar. Sobre todo, si tienes muchas botellas que guardar. Se trata, de hecho, de un botellero súper práctico que no ocupará mucho espacio en tu cocina.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el botellero de diseño de cocina o terraza más barato del mercado: por solo 19,99 euros / LIDL

Botellero de diseño a un precio increíble

Este organizador de botellas tiene forma de panal. Está disponible en dos colores: negro y blanco, lo que significa que quedará muy bien en tu cocina sea cual sea tu estilo de decoración.

En total, este producto puede contener hasta 8 botellas de vino. Además, ten en cuenta que su forma de panal garantiza su estabilidad. Así podrás guardar tus botellas con total tranquilidad.

El botellero de Lidl puede almacenar botellas de hasta 9 cm de diámetro. Y si alguna vez necesitas limpiarlo, solo tendrás que meterlo en el lavavajillas. Por último, la buena noticia es que este producto está de oferta en Lidl en este momento. Así que podrás hacerte con él por solo 19,99 euros.

Gracias al botellero de Lidl, ganarás bastante espacio en tu cocina. Y, sobre todo, esta estará siempre bien ordenada, ahora que has encontrado el elemento perfecto para guardar tus botellas.

Ten en cuenta que también hay otros accesorios que pueden ayudarte a ganar bastante espacio. Y que seguramente encontrarás en Lidl. Por ejemplo, si quieres ganar espacio en tu cocina, piensa en elegir un cajón con compartimentos. Así, tus cubiertos estarán siempre bien ordenados.

En cuanto a las estanterías, piensa en tener varios niveles para poder guardar tus diferentes alimentos. Además, te resultará mucho más fácil encontrarlos después.