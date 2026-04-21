Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el edredón nórdico de verano que es el más barato del mercado: por solo 17,99 euros

Si quieres dormir como un lirón este verano no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, donde venden el edredón nórdico de verano más barato del mercado, por solo 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un edredón de verano de la firma Emma con medidas de 150 x 220 centímetros.

Nórdico. / Lidl

Este edredón de verano ofrece comodidad para dormir ligero como una pluma. La suave funda de microfibra con acabado de aloe vera es maravillosamente agradable al tacto con la piel y conserva su suavidad y flexibilidad incluso después de muchos lavados.

Además, tiene una higiene que entusiasma. Es lavable a 60 grados con detergente para prendas delicadas, se puede limpiar sin esfuerzo y se mantiene indeformable y esponjoso. De este modo, es ideal para alérgicos y para todos aquellos que dan especial importancia a la higiene.

Asimismo, cuenta con el innovador acolchado "new wavy". El moderno acolchado ondulado distribuye el relleno de manera uniforme y evita los puentes térmicos. De este modo, el relleno permanece donde debe estar incluso después de un uso intensivo y garantiza un alto nivel de confort duradero.

Descuento

Este edredón tenía un precio de 59,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 70 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 17,99 euros, todo un chollo.