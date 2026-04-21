Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente robot aspirador que es el más barato: por 149,99 euros
Una oferta que no podrás rechazar
Si quieres tener tu casa como los chorros del oro no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, el potente robot aspirador que es el más barato, disponible por 149,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un robot aspirador que también es friegasuelos COVACS DEEBOT N20e en blanco con 10.000 Pa de potencia de succión.
Tiene navegación TrueMapping para un mapeo preciso, cepillo ZeroTangle con módulo de peine contra enredos de pelo, y sistema de fregado OZMO con flujo de agua controlable y sensores infrarrojos para la detección de obstáculos.
Tiene más de 350 minutos de autonomía y su depósito de polvo es de 350 mililitros.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot aspirador tenía un precio de 299 euros y ahora tiene un impresionante descuento del 49 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 149,99 euros.
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