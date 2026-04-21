Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de senderismo y de cabina para el Día de la madre más barata del mercado: por 13,99 y hasta 30 litros de capacidad
Aprovecha la oferta para conseguir esta mochila, que también tiene bolsillos laterales de malla con goma elástica e incluye silbato de emergencia, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada
Ya queda menos para el día de la Madre. Y es que en apenas dos semabnas estaremos celebrando esta fecha tan especial para es apersona tan importante en nuestra casa. Pore ello hay que pensar en el regalo perfecto. Y qué mejor que aprovechar el buen tiempo que nos trae la primavera, con horas de luz que se alargan, temperaturas que suben y el sol que ilumina, que encontrar el detalle ideal para poder disfrutar al aire libre.
Y qué mejor que para ello que conseguir el regalo ideal, pero sin tener que hacer una gran desembolso, ni que supomga un agujero a nuestro bolsillo. Para ello, Lidl es el aliado perfecto gracias a su gran variedad de artículos y, aun mejor, a sus precios bajos. Es el caso de la mochila de senderismo 30 litros de la marca Crivit.
Una mochila perfecta al precio más barato
Esta mochila tiene una capacidad espectacular para guardar todo lo que necsites. Auqnue parezca una mochila de montaña, tambiñen es perfecta para viajar en avión o tren cone lla gracias a su gran capacidad y fondo. Tal y como indican desde Lid, esta mochila está fabricada con material reciclado. Tiene tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral de ajuste continuo y la zona de la cadera es acolchada y adaptable con bolsillo con cremallera.
A la hora de caminar con ella, cuenta con cintas de fijación laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte, que por cierto, es de gran comodidad gracias al respaldo acolchado de contacto.
En cuanto a dónde guardar las cosas, cuenta con compartimento principal espacioso con cremallera bidireccional y compartimento para objetos de valor. A eso hay que sumarle sus bolsillos laterales de malla con goma elástica.
Esta mochila es ideal para caminar largas horas o hacer rutas ya que cuenta con un dispositivo para bolsa de hidratación y paso para tubo de hidratación de hasta (aproximandamente) tres litros. Como decíamos, la bolsa es perfecta para ir de ruta qya que también incluye silbato de emergencia, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada, que se puede guardar en un compartimento inferior independiente.
Lo mejor de todo es que puedes conseguir esta espectacular mochila y solo durante estos días por 13,99 euros.
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