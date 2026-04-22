Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la limpiadora de alta presión para la entrada o el jardín más barata del mercado: baja su precio a 64 euros solo estos días
Con su potente presión de 110 bares y 360 litros de agua por hora, limpiarás tu bicicleta, muebles de jardín y herramientas de nuevo con un brillo radiante en un abrir y cerrar de ojos
La primavera ya se ha instalado y ya se va notando como las temperaturas van subiendo, el sol ocupando los días y la luz que se alarga hasta pasada las nueve de la noche. Tras un invierno frío, lluvioso y oscuro, llega el momento de salir a la calle y disfrutar del tiempo libre en nuestro jardín y terraza, si se tiene la suerte de contar con uno.
Por ello, para que todo esté perfecto para recibir visitar de familiares, amigos o incluso para nuestro disfrute propio, llega el momento de adecentar la entrada de nuestra casa o el jardín. Y es que es posible dejarlo como nuevo sin tener que hacer un gran desembolso. Todo ello gracias a Action y a la Limpiadora de alta presión Kärcher KHD2.
La limpiadora más barata
Y es que Lid tiene en oferta esta compacta y ligera limpiadora de una de las marcas más importantes dle sector a un precio increíble. "Con su potente presión de 110 bares y 360 litros de agua por hora, limpiarás tu bicicleta, muebles de jardín y herramientas de nuevo con un brillo radiante en un abrir y cerrar de ojos. Perfecta para trabajos rápidos en toda la casa. ¡Sencilla, práctica y asequible!".
Se trata de un aparato en color amarillo, que incluye diferentes cabezales para poder ajustar el lavado a los diferentes tipos de superficies. Cuenta con una manguera con una longitud de 400 centímetros. La presión máxima es de 100 bar, capaz de eliminar cualquier suciedad incrustada que haya podido quedar sin recoger durante el invierno.
Puedes desplazarte con ella por tu jardín o por la entada de tu casa como si se tratara de un trolley, ya que cuenta con un asa extensible y dos ruedas para moverla por dónde quieras.
Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Porque esta semana Action tiene en oferta esta limpiadora de alta presión Kärcher KHD2 con un descuento del 13 por ciento y ya la puedes conseguir por tan solo 64,95 euros. Un precio espectacular para un artículo de estas características.
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