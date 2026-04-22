Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente moldeador 3 en 1 que es el más barato del mercado: disponible por 14,95 euros
Un producto que está en Promoción Semanal
Si quieres estar perfecta y ahorrarte el dinero de la peluquería no puedes perderte la oferta de Action que vende el potente moldeador 3 en 1 que es el más barato del mercado. Está disponible por 14,95 euros dentro de la Promoción Semanal de Action. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Y es que con el moldeador de pelo 3 en 1 de Ted Baker podrás peinar tu cabello como más te guste. Los accesorios rizadores de aire funcionan con una técnica inteligente que utiliza el flujo de aire para que el cabello se enrolle por sí solo para dar forma a los rizos.
El cepillo del secador de pelo te garantiza un secado bonito y completo. Ideal para el día a día o para un rápido retoque antes de salir. Perfecto para cualquiera que desee crear looks dignos de un salón de belleza en casa con un elegante moldeador.
Este moldeador incluye un accesorio para el secador de pelo y dos accesorios onduladores para izquierda y derecha; tiene dos niveles de temperatura y dos niveles de ventilación; y proporciona la máxima libertad de movimiento con el cable de dos metros, el conector giratorio y el práctico lazo para colgarlo.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este moldeador 3 en 1 tenía un precio de 17,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 14,95 euros.
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