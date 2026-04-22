Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de brochas de maquillaje que es el más barato del mercado: por solo 3,49 euros
Una oferta irrepetible
Si necesitas renovar tus brochas de maquillaje no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el juego de brochas de maquillaje más barato del mercado, por solo 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.
Y es que con este set tendrás todo lo que necesitas para empezar tu rutina de belleza sin esfuerzo. Esta suave diadema te mantiene el pelo apartado de la cara, lo que te permite maquillarte o aplicarte una mascarilla facial con facilidad.
La esponja de maquillaje es ideal para aplicar con precisión y difuminar bien el maquillaje líquido. Perfecto para bases de maquillaje, correctores y bronceadores o coloretes en crema para un resultado uniforme y natural.
Este juego incluye una esponja de maquillaje, un cepillo para cejas, brochas para sombra de ojos y brochas para colorete, contorno y bronceador. También una diadema que te aparta el pelo de la cara.
Descuento
Este juego de brochas tenía un precio de 3,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 12 por ciento en Action por la promoción semanal, con lo que se queda en 3,49 euros.
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