Llega la primavera, suben las temperaturas, los días se alargan y es el momento de cambiar nuestra ropa de invierno por la de verano. Y es que son muchos los que estaban esperando esta época como agua de mayo (aunque esperemos que venga con moderación) para poder lucir esas prendas frescas y coloridas de esta época.

Pero, igual que cambiamos el armario, por que no darle un toque a nuestro hogar para que tenga un tono más alegre. Es cierto que pensar en una obra suele ser un drama para mucos debido al desembolso que puede suponer. Incluso pintar la pared de una habitación ya ocupa tiempo de nuestro ocio. Pero para ello Action tiene la solución y , lo mejor de todo, que lo hace al precio más barato del mercado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las baldosas de pared autoadhesivas más baratas del mercado: adiós a pintar por solo 2,99 euros / Action

Baldosas autoadhesivas por menos de 3 euros

Action cuenta con unas coloridas baldosas autoadhesivas que solo tienes que pelar y pegar para darle un giro de 180 grados a tu pared. "Estas baldosas de pared son ideales para cocinas, salas de estar, zonas de salpicaduras, tableros de mesa, etc. Dale a tu antiguo espacio un aspecto renovado con estas baldosas de pared modernas. Lo único que tendrás que hacer es quitarle lal lámina y pegar. ¡Le darás un nuevo aspecto a cualquier espacio!", señalan desde la propia cadena de supermercados.

En cada paquete viene 4 baldosas, por lo que por 20 euros tienes un set completo para cambiar la decoración de una terraza, balcón o habitación.

Y lo mejor de todo es el precio, ya que puedes adqurir este prodcuto por tan solo 2,99 euros. Una aunténtica ganga con la que podrás cambiar una habitación entera sin hacer un gran desembolso.

En Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. "Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!", cuentan desde la cadena de supermercados low-cost.