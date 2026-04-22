Ya estamos a unos días de mayo y el verano parece que está la vuelta de la esquina. Por eso seguro que no son pocos los que ya están planificando sus vacaciones a la playa, a la montaña, al extranjero o a dónde sea, solo por desconectar de la rutina diaria y el trabajo.

Es cierto que a la hora de viajar, especialmente en avión o en tren, el espacio para guardar nuestra maleta se convierte en un problema para muchos pasajeros. Precios de facturación, falta de espacio físico en cabina o en los estantes del tren... Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un producto perfecto par poder llevar a mano y almacenar toda tu ropa, ordenador o lo que lleves sin que lo pierdas de vista. Y, lo mejor, al precio más barato.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje de cabina más barata del mercado: por solo 11,99 euros y 40 litros / LIDL

Mochila de viaje de Lidl

Lidl tiene la mochila para equipaje de mano 40 L de esmara perfecta para viajar por el mundo con todo lo que necesitas y llevarla siempre contigo.

Disponible en gris y negro, esta bolsa es 2 en 1: cómoda mochila y práctica bolsa de viaje. Tiene un tamaño ideal para la cabina con un aprovechamiento óptimo del espacio – cumple con la normativa de equipaje de mano de la mayoría de las aerolíneas. La mochila cuenta con correas de hombro ajustables y acolchadas – se pueden guardar cuando se usa como bolsa de viaje. Además, tiene un amplio compartimento principal y bolsillo frontal con organizador y compartimentos de malla, al que hay que sumar un compartimento oculto con cremallera en la espalda para documentos importantes.

A diferencia de otras mochilas, para que tus camisas, pantalones o jerséis no se muevan o se arruguen, tiene un cinta elástica para sujetar la ropa.

Lo mejor de esta mochila, con compartimento principal con cremallera de doble sentido y bolsillo frontal con organizador es su precio. Y es que la puedes conseguir por tan solo 11,99 euros. Un precio de escándalo para un producto de estas características.