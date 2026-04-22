Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje de cabina más barata del mercado: por solo 11,99 euros y 40 litros
Cuenta con correas de hombro ajustables y acolchadas – se pueden guardar cuando se usa como bolsa de viaje
Ya estamos a unos días de mayo y el verano parece que está la vuelta de la esquina. Por eso seguro que no son pocos los que ya están planificando sus vacaciones a la playa, a la montaña, al extranjero o a dónde sea, solo por desconectar de la rutina diaria y el trabajo.
Es cierto que a la hora de viajar, especialmente en avión o en tren, el espacio para guardar nuestra maleta se convierte en un problema para muchos pasajeros. Precios de facturación, falta de espacio físico en cabina o en los estantes del tren... Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un producto perfecto par poder llevar a mano y almacenar toda tu ropa, ordenador o lo que lleves sin que lo pierdas de vista. Y, lo mejor, al precio más barato.
Mochila de viaje de Lidl
Lidl tiene la mochila para equipaje de mano 40 L de esmara perfecta para viajar por el mundo con todo lo que necesitas y llevarla siempre contigo.
Disponible en gris y negro, esta bolsa es 2 en 1: cómoda mochila y práctica bolsa de viaje. Tiene un tamaño ideal para la cabina con un aprovechamiento óptimo del espacio – cumple con la normativa de equipaje de mano de la mayoría de las aerolíneas. La mochila cuenta con correas de hombro ajustables y acolchadas – se pueden guardar cuando se usa como bolsa de viaje. Además, tiene un amplio compartimento principal y bolsillo frontal con organizador y compartimentos de malla, al que hay que sumar un compartimento oculto con cremallera en la espalda para documentos importantes.
A diferencia de otras mochilas, para que tus camisas, pantalones o jerséis no se muevan o se arruguen, tiene un cinta elástica para sujetar la ropa.
Lo mejor de esta mochila, con compartimento principal con cremallera de doble sentido y bolsillo frontal con organizador es su precio. Y es que la puedes conseguir por tan solo 11,99 euros. Un precio de escándalo para un producto de estas características.
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