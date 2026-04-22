Ahora que llega el buen tiempo, es el momento de poder volver a sacar fuera nuestra colada para secarla a la luz del sol, al aire libre y evitar que haya humedades dentro de casa o gastar electricidad con la secadora.

Para ello, existe un tendedero perfecto, que apenas te ocupa espacio en el suelo y que es perfecto para colgar todo tipo de prendas,d esde pantalones, hasta camisas o chaquetas. Se trata de Leifheit Tendedero giratorio de Lidl, que ahora lo puedes encontrar en la cadena de supermercados a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero paraguas para jardín o terraza más barato del mercado que deja el suelo libre : por solo 39,99 euros / LIDL

El tendedero perfecto para la terraza

"El LinoPop-Up 140 es la solución perfecta para el hogar y para llevar. Simplemente presiona hacia abajo en la pieza central del mango, los cuatro brazos de la línea se pliegan suavemente y se bloquean; el tendedero de pie ya está listo para usar. Ideal no solo para el hogar, el balcón estrecho, la terraza pequeña o el baño, sino también perfecto para llevar de viaje, acampando y en caravanas. Porque el LinoPop-Up 140, con un peso de solo 3,6 kg, también es maravillosamente ligero y fácil de transportar. Desplegado, el tendedero de una mano con 14 metros de longitud de línea ofrece suficiente espacio para más de una carga de lavadora, en menos de un metro cuadrado de superficie. Las líneas están dispuestas ligeramente inclinadas de adentro hacia afuera, de modo que se puede alcanzar fácilmente cada línea. Con una altura de 95 cm incluso la línea más externa ofrece la posibilidad de secar prendas largas como toallas de baño o pantalones. Los brazos de línea estables y la amplia superficie de apoyo aseguran una posición segura incluso con carga completa. Los hilos se pueden tensar de forma sencilla y cómoda presionando el mango de control. Si ya no se necesita el práctico tendedero de pie, se puede cerrar con la misma facilidad con la que se abre: simplemente suelte el bloqueo con una mano, levante el LinoPop-Up al mismo tiempo y los brazos se plegarán. Plegado, el tendedero de pie LinoPop-Up 140 tiene solo 12 cm de ancho y se puede guardar para ahorrar espacio en la caravana o autocaravana, en baños pequeños o en el trastero. Una funda protectora facilita el transporte y mantiene las cuerdas limpias", cuentan desde la página.

Y ahora viene lo mejor, porqué puedes conseguir este espectacular tendedero por solo 39,99 euros.