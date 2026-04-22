Ya está aquí la primavera y con ella llega la subida de las temperaturas, el sol y disfrutar al aire libre ahora que los días se alargan tras el cambio de hora en marzo. Y también es la oportunidad de secar nuestra ropa en el exterior, ya sea en la terraza, jardín o balcón y así ahorrar en la factura de la luz con la secadora.

Si eres de los afortunados que cuenta con un rincón en el exterior de tu casa, debes conseguir el toldo de bambú que vende Lidl y con el que podrás secar toallas, pantalones o camisas de una forma ecológica y natural y, lo más importante, sin perder espacio del suelo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el tendal que se cuelga de la barandilla de la terraza más barato del mercado: por solo 14,99 euros y de bambú / LIDL

Toallero de bambú por meos de 15 euros

Este toallero para el cuarto de baño, aseo de invitados, jardín o terraza tiene mucho espacio para toallas de baño, toallas de mano y toallas de ducha. Además, cuenta con ganchos adicionales para esponjas, manoplas de baño y otros. Lo mejor de todo es su montaje fácil, alta capacidad de carga, basta con colgarlo en la puerta o en la mampara de la ducha (para grosores de rebajo de puerta de 2 cm).

En cuanto a los materiales, con este toallero-tendedero vas a tener la suerte de poder tu ropa o toallas sobre un material natural ya que está hecho de acero de alta calidad y bambú

Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes comprar el toallero de bambú para puerta o balcón por solo 14,99 euros. Un precio espectacular dado la calidad y los materiales de los que está hecho este producto.

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Además, recuerda que puedes comprar este toallero, tanto en la tienda física de Lidl como también en su página online. Un auténtico chollo ideal para poder secar la ropa esta primavera con la llegada del buen tiempo.