Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros

Sin duda el microondas es uno de los electrodomésticos que no puede faltar en ningún hogar. Pues en Lidl tienen un potente microondas que es el más barato, por solo 39,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un microondas en color plateado de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una capacidad de 17 litros y seis niveles de potente.

Microondas. / Lidl

Con este microondas podrás calentar y descongelar los alimentos, pero además te sorprenderá porque es de manejo muy intuitivo al contar con un mando giratorio para ajustar el tiempo y otro más para la potencia.

Gracias a este microondas, podrás ajustar la duración de funcionamiento hasta 30 minutos, y además tiene una señal que indica el fin de cocción.

Además, tiene un tamaño perfecto y estilo que encaja con cualquier tipo de cocina.

Descuento

Pero vayamos a los números. El precio habitual de este microondas que venden en Lidl es de 47,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, que hace que sea más barato, y se coloque en 39,99 euros, sin duda, todo un chollo.