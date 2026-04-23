Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el revolucionario sistema de fregado que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Si quieres tener tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden el revolucionario sistema de fregado que solo cuesta 27,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del sistema de fregado Vileda Spin and Clean, un set de mopa con mango, funda de microfibra y cubo.

Sistema de fregado. / Lidl

Este es un sistema sin esfuerzo, el centrifugado se activa con solo accionar el mango; y cuenta con un cubo con rodillo de limpieza que elimina y enjuaga simultáneamente la suciedad adherida a la funda.

Tiene una capacidad de 3 litros. El cubo se vacía fácilmente gracias a su vertedero; y también es fácil de guardar (diámetro 33 centímetros, altura 18 centímetros).

La cabeza de cepillo es plegable para limpiar los zócalos con una sola mano; y ofrece un movimiento de 360 grados, con el que se pueden limpiar fácilmente las esquinas y las paredes.

Pero lo mejor de todo es que elimina más del 99% de las bacterias solo con agua.

Descuento

En cuanto a su precio, este sistema de fregado tenía un precio de 43,59 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 35 por ciento con lo que se queda en 27,99 euros.