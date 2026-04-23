Ponte laurel en la cara: una forma de quitarte años de edad si la usas de esta manera

En la búsqueda de ingredientes naturales para preservar la juventud, el laurel destaca como uno de los recursos más efectivos y accesibles. Más allá de su uso aromático, sus hojas son auténticas aliadas en la cosmética natural, capaces de atenuar las líneas de expresión y devolverle a la piel la elasticidad perdida por el paso del tiempo.

Factores como la exposición a los rayos UV, la sequedad y el desgaste celular provocan que la piel se vuelva más fina, apareciendo manchas y arrugas. El laurel actúa como un potente antioxidante, combatiendo los radicales libres y reduciendo la inflamación cutánea. Utilizado desde la antigüedad, no solo ayuda a prevenir el acné, sino que mejora la textura general del rostro y el cuerpo.

Laurel. / Freepik

Para disfrutar de una piel tersa y luminosa, puedes elaborar este sencillo remedio en casa:

Preparación: Toma unas hojas de laurel limpias y trocéalas.

Infusión: Hiérvelas en un poco de agua durante unos minutos.

Reposo: Deja que la mezcla se enfríe y cuélala para obtener el líquido.

Aplicación: Con un algodón o paño suave, extiende la infusión sobre el rostro y el cuerpo.

Finalización: Deja actuar durante 10 minutos y aclara con abundante agua.

Consejo extra, si buscas una hidratación profunda, añade unas gotas de miel a la infusión para crear una mascarilla nutritiva. Aplicar este tratamiento un par de veces por semana transformará la apariencia de tu piel en cuestión de días.

El laurel es una planta todoterreno que ofrece soluciones para casi todo el organismo:

Salud respiratoria y digestiva: En infusión, es excelente para calmar la tos, el dolor de garganta y facilitar las digestiones pesadas.

Alivio del dolor: El aceite esencial de laurel, aplicado mediante masajes, es un potente antiinflamatorio para tratar molestias articulares y musculares (como la artritis).

En la cocina: Aporta un aroma inconfundible y beneficios digestivos a guisos, sopas y salsas.

Notas de precaución

Aunque la ciencia moderna sigue redescubriendo sus virtudes, es fundamental usarlo con prudencia. Se debe tener en cuenta que puede interactuar con ciertos medicamentos, no se recomienda su consumo en mujeres embarazadas y siempre es aconsejable consultar a un médico antes de iniciar cualquier tratamiento natural.