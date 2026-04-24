Mañana se esperan colas kilométricas en Leroy Merlin para conseguir la pinza para persianas que impide que los ladrones entren en casa: disponible por 7 euros

El verano se aproxima y las vacaciones están cada vez más cerca. Pero para algunos, como ya pasó en Semana Santa, es una pesadilla marchar de casa por la intervención, cada vez más frecuente, de los cacos. Leroy Merlin tiene la solución perfecta para acabar con estos miedos. Vende pizas de seguridad para persiana de acero que se colocan fácilmente en las ventanas de la vivienda e impiden a los ladrones entrar.

El utensilio se encuentra en estos momentos rebajado. Se vende un pack de dos pinzas por 14,99 euros. Es decir, cada unidad cuesta poco más de 7 euros. Y con esa mínima inversión, la casa queda segura. O al menos, más segura que antes. Por todo ello, se esperan colas kilométricas en todas las tiendas de Leroy Merlin en España.

Fáciles de instalar

"¿Te vas unos días y quieres que tu casa esté segura? Estas pinzas son lo que necesitas", explica un vendedor del gigante de la construcción. Las pinzas son fáciles de instalar, no necesitan taladro y son "super económicas". "Su función es simple, lo que hacen es bloquear las persianas e impiden que se puedan abrir las ventanas desde el exterior", detalla. En pocas palabras, la persiana queda bloqueada por más fuerza que se haga.

¿Cómo se instalan? Simplemente hay que bajar del todo o una parte la persiana y colocar las pinzas en cada extremo de la ventana por dentro. No tiene más ciencia.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Ante la proximidad de las vacaciones de verano y el aumento de los robos en viviendas particulares en toda España, la Guardia Civil emite con frecuencia consejos. Uno de ellos es el siguiente: "No baje las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta".

Otra recomendación básica de las autoridades es dejar todas las puertas cerradas, algo que no siempre frecuente en la zona rural. En este sentido, los expertos remarcan que al salir de casa es clave dejar las luces encendidas, sobre todo porque las bandas tienden con mucha frecuencia a evitar viviendas habitadas o con sospechas de estarlo. Inciden en que hay que dejar puertas y ventanas siempre cerradas y también que es clave tener alarma, sobre todo en las plantas de arriba, por donde suelen entrar los ladrones escalando la fachada.