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Los expertos coinciden: el mejor producto para limpiar las manchas de bolígrafo se vende en Action

Logra eliminar la suciedad tanto de madera como del sofá con solo una pasada

El limpiador multiusos de Action

El limpiador multiusos de Action

Valeria Montero

Action se está convirtiendo en ese lugar donde tienen solución para todo. Desde productos de decoración, a utensilios de jardinería, velas o productos de limpieza.

¿Cómo eliminar las manchas de bolígrafo? Son de las más difíciles de solucionar, pero los expertos en limpieza coinciden: hay un producto en Action que ayuda a limpiar el bolígrafo de cualquier sitio, tanto de una mesa como del sofá.

Se trata de uno de esos limpiadores multisuperficie. En este caso, el producto se llama "Multi-surface cleaner" de la marca "House of Fab". Para identificarlo tiene una estética muy llamativa. El líquido es de color marrón y la botella tiene una decoración de estampado de leopardo.

En varios vídeos de Instagram, los expertos en limpieza muestran como trabaja este producto que se puede comprar en Action por 1,42 euros.

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

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El desembarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.

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