Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Si te gusta el café no puedes perderte esta oferta que venden en Lidl, la cafetera más barata del mercado, por solo 11,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Y es que lo mejor de esta cafetera es que no necesita electricidad, ni tampoco vitrocerámica, gas o inducción. Se trata de una cafetera de prensa francesa o de émbolo que subraya su compromiso con el sabor en lugar del desperdicio.

Cafetera. / Lidl

El legendario sistema de preparación de prensa francesa ha sido apreciado durante décadas por los amantes del café por su sencilla preparación y su sabor puro. Sencilla, elegante y rápida: la cafetera de émbolo BISTRO acaba con los derrochadores filtros de papel, las cápsulas de un solo uso y otros extras.

En solo cuatro minutos, transforma los granos de café molidos gruesos y el agua caliente en una bebida revitalizante, evitando al mismo tiempo que se escapen los posos. Fabricada en vidrio de borosilicato resistente al calor, no es una exageración afirmar que la cafetera de émbolo BISTRO revolucionará tu experiencia con el café.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetera tenía un precio de 29,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 59 por ciento en Lidl con lo que se queda en 11,99 euros.