Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cuecehuevos más económico del mercado: con capacidad para seis unidades y por 14 euros

¿Quieres cocer huevos, pero olvidarte de estar pendiente del fuego? Lidl tiene la solución y, además, muy económica. Se trata del cuecehuevos de 400 W de la marca Silvercrest, que llega este lunes a todos los supermercados de la firma en España, en los que se esperan que se formen colas kilométricaspara adquirir este electrodoméstico. Tiene capacidad para seis huevos y cuesta menos de 15 euros.

Viene con función de mantenimiento en caliente, vaso medido con pinchahuevos y escala de dureza y enrollamiento de cable en la parte inferior. Con este cuecehuevos se pueden obtener huevos de diferente dureza: blando, medio y duro.

El recipiente de cocción es de plástico y viene con prácticos mangos para un fácil enfriamiento. Por fuera tiene elementos que imitan a la madera, lo que lo hace atractivo a la vista. El electrodoméstico incorpora señal acústica al finalizar el proceso de cocción y dispone de una tapa transparente con dos asas laterales y salida de vapor.

Su precio actual, que está rebajado es de 14,99 euros, lo que le convierte en un gran chollo que hace más fácil el día a día en la cocina.