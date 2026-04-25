Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mejor olla para asar de forma saludable, con poca grasa: disponible por menos de 15 euros
Está fabricada en aluminio fundido, cristal y acero inoxidable
Es la mejor olla para asar de forma saludable y con poca grasa y la vende Lidl por menos de 20 euros. Este nuevo cazo, hecho de aluminio fundido, cristal y acero inoxidable, llegará a todos los supermercados de la firma en España esta semana, en concreto el lunes día 27, por lo que se esperan colas kilométricas.
De la marca Silvercrest y apto para todo tipo de cocinas, esta olla viene provista de un revestimiento antiadherente de la casa ILAG. Es robusta, duradera y resistente a los arañazos y a la abrasión. Viene con tapa de cristal con saliuda de vapor e incorpora una práctica escala de litros en el interior. Sus asas tienen un tacto suave y tapa de cristal con pomo de tacto suave.
Al igual que es apta para todo tipo de vitrocerámicas, también lo es para meter en el horno, siempre que la temperatura no sea superior a los 160 grados. Tiene una capacidad de 4,2 litros como máximo y su peso es de 1.07 kilos. Estos números corresponden con el modelo de 24 centímetros, pero Lidl vende varios tamaños y a diferentes precios.
Por ejemplo, la olla más pequeña, tipo cazo, cuesta 14,99 euros. Mientras que la más grande, de 28 centímetros, vale 22,99. En cualquiera de sus tamaños, se trata de una de las ollas top ventas de Lidl por sus excelentes prestaciones y su precio económico.
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