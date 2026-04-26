Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones de la liga de fútbol americano que son los más baratos: por 7,99 euros

Si eres aficionado de la liga de fútbol americano no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl, los pantalones de la NFL más baratos, por solo 7,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.

Se trata de unos pantalones cortos de poliéster de la NFL para mujer y hombre REGULAR FIT, que son la elección perfecta para todos los aficionados al fútbol.

Pantalones deportivos. / Lidl

Estos pantalones cortos te ofrecen una comodidad y una libertad de movimiento óptimas en el campo de juego. Fabricados con material de alta calidad, son resistentes y duraderos, ideales para sesiones de entrenamiento intensas o partidos emocionantes.

Con su diseño deportivo y su ajuste cómodo, te sentirás completamente a gusto con estos pantalones cortos y llevarás tu rendimiento a un nuevo nivel.

Descuento

Además, tienes las tallas desde la S a la XL y su precio era de 18 euros, pero ahora tienen un descuento del 55 por ciento en Lidl con lo que se quedan en 7,99 euros.