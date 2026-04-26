Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bandeja de horno extensible que está a la mitad de su precio: por solo 8,99 euros
Una oferta que no podrás rechazar
Seguro que tu bandeja de horno necesita ya un cambio, por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl que venden la bandeja de horno extensible que está a la mitad de su precio, por solo 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una bandeja de horno extensible de la firma Zenker que se amplía de 37 a 52 centímetros. Es de forma rectangular y está hecha de chapa de acero; además podrás elegir entre la bandeja de horno universal o perforada, en función de tus necesidades.
Con esta bandeja de horno no tendrás límites a la hora de elaborar cientos de recetas en tu horno. Además, en el caso de que no necesites cambiar tu bandeja de horno actual, siempre está bien contar con una segunda bandeja auxiliar que te ayude en los quehaceres diarios.
Por no hablar de lo versátil que puede ser esta bandeja, ya que no solo sirve para el horno, sino que podrás darle muchos más usos en la cocina.
Rebaja
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta bandeja de horno tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 55 por ciento en Lidl, más de la mitad, con lo que solo te costará 8,99 euros.
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