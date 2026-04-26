Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical con memoria para adaptarse a la forma de la cabeza y el cuello de cada persona: saldrá a la venta con una rebaja del 80%
Viene preparada para mejorar la calidad del sueño durante muchos años
¿Buscas dormir bien por las noches y tener un sueño realmente reparador? Esta semana, en concreto el jueves 30 de abril, llegarán a todos los supermercados Lidl de España la almohada cervical que todo el mundo busca. Se trata de la almohada Emma, con tecnología air-circulation. Esto quiere decir que dispone de unos canales de ventilación especiales que permiten la máxima circulación de aire, evitando la acumulación de calor y garantizando un clima de sueño agradable y fresco.
La almohada más reclamada del mercado y que vende Lidl cuenta con un soporte óptimo para el cuello y los hombros. En concreto una espuma viscoelástica con memoria que se adapta a la forma individual de la cabeza y el cuello, reduciendo los puntos de presión y garantizando una postura saludable al dormir.
Elimina tensiones
Además, tiene un diseño ergonómico. Es ideal para quienes duermen boca arriba y de lado, alivia la columna vertebral y puede prevenir eficazmente las tensiones. La almohada viene con una funda de alta calidad y extríable, de cien por cien poliéster. Es transpirable, hipoalergénica y lavable a 60 grados.
Lidl asegura que la almohada tiene una calidad premium duradera. Mantiene su forma, es robusta y está desarrollada para "mejorar de forma fiable la calidad del sueño durante muchos años". Mide 78 centímetros de largo y 37 de ancho.
Precio muy económico
Y no solo son buenas sus prestaciones, sino también el precio. La almohada cervical Emma llega a las tiendas Lidl con una rebaja del 80%, lo que la convierte en una de las más baratas del mercado, pese a sus excepcionales características. Su precio será de 29,99 euros, por lo que se espera que se formen colas kilométricas en los supermercados de todo el país.
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