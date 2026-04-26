Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical con memoria para adaptarse a la forma de la cabeza y el cuello de cada persona: saldrá a la venta con una rebaja del 80%

Viene preparada para mejorar la calidad del sueño durante muchos años

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros / Lidl

Alejandra Carreño

¿Buscas dormir bien por las noches y tener un sueño realmente reparador? Esta semana, en concreto el jueves 30 de abril, llegarán a todos los supermercados Lidl de España la almohada cervical que todo el mundo busca. Se trata de la almohada Emma, con tecnología air-circulation. Esto quiere decir que dispone de unos canales de ventilación especiales que permiten la máxima circulación de aire, evitando la acumulación de calor y garantizando un clima de sueño agradable y fresco.

La almohada más reclamada del mercado y que vende Lidl cuenta con un soporte óptimo para el cuello y los hombros. En concreto una espuma viscoelástica con memoria que se adapta a la forma individual de la cabeza y el cuello, reduciendo los puntos de presión y garantizando una postura saludable al dormir.

Elimina tensiones

Además, tiene un diseño ergonómico. Es ideal para quienes duermen boca arriba y de lado, alivia la columna vertebral y puede prevenir eficazmente las tensiones. La almohada viene con una funda de alta calidad y extríable, de cien por cien poliéster. Es transpirable, hipoalergénica y lavable a 60 grados.

Lidl asegura que la almohada tiene una calidad premium duradera. Mantiene su forma, es robusta y está desarrollada para "mejorar de forma fiable la calidad del sueño durante muchos años". Mide 78 centímetros de largo y 37 de ancho.

Noticias relacionadas y más

Precio muy económico

Y no solo son buenas sus prestaciones, sino también el precio. La almohada cervical Emma llega a las tiendas Lidl con una rebaja del 80%, lo que la convierte en una de las más baratas del mercado, pese a sus excepcionales características. Su precio será de 29,99 euros, por lo que se espera que se formen colas kilométricas en los supermercados de todo el país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  4. Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
  5. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  6. Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

Lo que más preocupa a los asturianos que van al notario: divorcios, herencias o planificar quién les va a cuidar si enferman

Lo que más preocupa a los asturianos que van al notario: divorcios, herencias o planificar quién les va a cuidar si enferman

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical con memoria para adaptarse a la forma de la cabeza y el cuello de cada persona: saldrá a la venta con una rebaja del 80%

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical con memoria para adaptarse a la forma de la cabeza y el cuello de cada persona: saldrá a la venta con una rebaja del 80%

Tres días de caminata desde Laviana hasta Covadonga para ver a la Santina

Tres días de caminata desde Laviana hasta Covadonga para ver a la Santina

Costas asegura que el Real Oviedo peleará hasta el final a pesar de que "si ya era difícil, ahora es casi imposible"

Costas asegura que el Real Oviedo peleará hasta el final a pesar de que "si ya era difícil, ahora es casi imposible"

Éxito del PequeTrail "San Antoniu", en la capital canguesa

Éxito del PequeTrail "San Antoniu", en la capital canguesa

El diseñador del vestuario de la gira de Rodrigo Cuevas desvela las claves del espectacular traje de plumas blancas y de la estética "Locomía"

El diseñador del vestuario de la gira de Rodrigo Cuevas desvela las claves del espectacular traje de plumas blancas y de la estética "Locomía"

Marcelo Chorny, de Gijón a Madrid para completar el maratón tras superar un cáncer de laringe: "Ha sido una experiencia única"

Marcelo Chorny, de Gijón a Madrid para completar el maratón tras superar un cáncer de laringe: "Ha sido una experiencia única"

Almada sigue creyendo: "El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan"

Almada sigue creyendo: "El camino para salvarnos es ganar los cinco partidos que nos quedan"
Tracking Pixel Contents