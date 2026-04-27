Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel para la mesa de terraza o balcón más barato del mercado: por solo 0,86 euros y varios colores
Está disponible en diferentes colores alegres y aptos para todo tipo de estilos y terraza
La primavera ya está a quí y con ella llega el momento de salir a la calle, disfrutar al aire libre y de la subida de las temperaturas tras un frío y largo invierno. Por ello, aquellos que tienen las uerte decontar en su casa con una terraza, balcón o jardín, pueden volver a desconectar de ajetrados días y comer al sol, o cenar en el exterior ya sea solos, en familia o con amigos.
Por ello, del mismo modo que aprovechas el cambio de estación para gguardar la ropa de frío y sacar las prendas colorida, alegres y más ligeras de la primavera verano, quizá también sea el momento de darle un giro de 180 grados a tus complementos para terraza.Y para que no notes un agujero en el bolsillo, Action tiene la solución perfecta y a un precio espectacular.
Un mantel por menos de un euro
El mantel individual redondo de Action tiene un diámetro de 38 centímetros y está disponible en diferentes colores alegres y aptos para todo tipo de estilos y terraza. Así que los puedes encontrar en verde, rosa, beige y un marrón estilo color madera.
Se trata de un producto hecho de papel con un patrón de conchas.Y lo mejor de todo es su precio. Ya que estos manteles indivudales se cnuentra dentro de la promoción esepcial semanal de Action, por lo que los puedes conseguir por 0,89 euros. Una auténtica ganga.
Recuerda que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo. "Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro! Vendemos tanto marcas conocidas como marcas blancas. En Action, encontrarás 14 categorías diferentes: desde bricolaje hasta electrónica y desde cuidado personal hasta juguetes. Nuestros productos hacen que los momentos especiales sean aún más bonitos. Tanto si celebras una fiesta de cumpleaños, el primer día de colegio o Navidad, siempre te beneficiarás de una gama sorprendente y precios superbajos. La popularidad de nuestros productos queda demostrada por los numerosos premios que hemos ganado con nuestra gama".
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad