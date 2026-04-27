La primavera ya está a quí y con ella llega el momento de salir a la calle, disfrutar al aire libre y de la subida de las temperaturas tras un frío y largo invierno. Por ello, aquellos que tienen las uerte decontar en su casa con una terraza, balcón o jardín, pueden volver a desconectar de ajetrados días y comer al sol, o cenar en el exterior ya sea solos, en familia o con amigos.

Por ello, del mismo modo que aprovechas el cambio de estación para gguardar la ropa de frío y sacar las prendas colorida, alegres y más ligeras de la primavera verano, quizá también sea el momento de darle un giro de 180 grados a tus complementos para terraza.Y para que no notes un agujero en el bolsillo, Action tiene la solución perfecta y a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel para la mesa de terraza o balcón más barato del mercado: por solo 0,86 euros y varios colores / Lidl

Un mantel por menos de un euro

El mantel individual redondo de Action tiene un diámetro de 38 centímetros y está disponible en diferentes colores alegres y aptos para todo tipo de estilos y terraza. Así que los puedes encontrar en verde, rosa, beige y un marrón estilo color madera.

Se trata de un producto hecho de papel con un patrón de conchas.Y lo mejor de todo es su precio. Ya que estos manteles indivudales se cnuentra dentro de la promoción esepcial semanal de Action, por lo que los puedes conseguir por 0,89 euros. Una auténtica ganga.

Recuerda que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. "Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠! Vendemos tanto marcas conocidas como marcas blancas⁠. En Action, encontrarás 14 categorías diferentes: desde bricolaje hasta electrónica y desde cuidado personal hasta juguetes⁠. Nuestros productos hacen que los momentos especiales sean aún más bonitos⁠. Tanto si celebras una fiesta de cumpleaños, el primer día de colegio o Navidad, siempre te beneficiarás de una gama sorprendente y precios superbajos⁠. La popularidad de nuestros productos queda demostrada por los numerosos premios que hemos ganado con nuestra gama⁠".