Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes de aluminio y mango de madera más barato del mercado: por solo 10,99 euros
Es resistente a los arañazos y a la abrasión, por lo que tras usar las varias veces, no habrá perdido su aspecto nuevo y brillante
Con la llegada de la primavera, la subida de las temperaturas y los días que se alargan, el cuerpo pide estar en la calle, hacer ejercicio y preparanos para la operación bikini. Salir a pasear, a correr o simplemente dar una vuelta de desconexión son opciones estupendas para mantenernos sanos.
Pero ojo, no todo depende del deporte. La comida es igual de importante a la hora de perder peso, y vernos saludables. Por ello, del mismo modo que cambiamos el armario cuando finaliza el invierno por ropa más corta y ligera, ¿por qué no hacerlo también en nuestra cocina? Para comenzar a cocinar una forma saludable, pero sin que nuestro bolsillo se vea afectado, Lidl cuenta con el producto ideal, la sartén de aluminio fundido 24 cm de Silvercrest.
Una sartén de lujo por apenas 10 euros
Esta sartén de aluminio es perfecta para freír de forma saludable y con poca grasa. Con revestimiento antiadherente de la casa ILAG®, esta sartén destaca por ser robusta y duradera. Además, también es resistente a los arañazos y a la abrasión, por lo que tras usar las varias veces, no habrá perdido su aspecto nuevo y brillante.
Uno de los aspectos más llamativos de esta sartén es su mango de tacto suave para un manejo seguro y fácil- Un sutil toque elegante que la hace perfecta para coger, mover y hacer cualquier tipo de gesto con ella a la hora de cocinar.
Tal y como explican desde Lid, esta sartén es apta para horno hasta 160 °C y tiene un peso aproximado de 760 gramos.
Y todavía no te hemos dicho lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir esta fantástica sartén de aluminio fundido 24 cm de Lidl por tan solo 10,99 euros. Un precio espectacular para un artilugio de estas carcaterísticas.
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