La razón por la que cada vez más gente mete hojas de plantas dentro del lavavajillas y evita los problemas a la hora de lavar

Después de cocinar pescado, carne a la plancha u otros alimentos de olor intenso, es habitual que la vajilla conserve parte de ese aroma incluso después de lavarla. Cuando se utiliza lavavajillas, normalmente basta con un ciclo completo, o incluso con repetir el lavado, para que platos y vasos queden sin rastro de olor. Sin embargo, cuando se friega a mano, eliminar por completo esos restos puede resultar más complicado y, además, puede llevarnos a gastar más agua de la necesaria. En estos casos, un truco casero con laurel puede convertirse en un aliado muy útil para dejar la vajilla limpia y con un aroma mucho más agradable.

Uno de los problemas más molestos en la cocina aparece cuando vasos, platos o cubiertos parecen estar limpios, pero desprenden un olor poco agradable al volver a utilizarlos. Esta situación suele darse especialmente cuando se dejan en remojo durante demasiado tiempo o cuando han estado en contacto con restos de comida muy grasos o de aroma fuerte. El pescado, algunas carnes y determinadas salsas pueden dejar una huella persistente que no siempre desaparece con una pasada rápida de estropajo y jabón.

El lavavajillas suele resolver mejor este tipo de situaciones porque combina agua caliente, detergente y un ciclo de lavado prolongado. Además, muchas personas añaden limón o vinagre para reforzar el efecto desodorizante. Pero cuando el lavado se hace a mano, el resultado depende más del método utilizado. Si simplemente se dejan los platos en agua con jabón, el olor puede quedarse en el recipiente, pasar a los vasos o incluso intensificarse con el paso de los minutos.

El laurel puede ayudar precisamente en ese punto. Esta planta aromática, muy utilizada en la cocina, desprende un olor natural intenso y agradable que puede neutralizar los aromas más desagradables. Combinado con limón y vinagre, permite preparar una mezcla sencilla para dejar la vajilla en remojo antes del lavado final. El resultado es una limpieza más completa y una sensación de frescor que se nota especialmente en vasos, platos hondos y recipientes donde se han servido alimentos con grasa.

Un lavavajillas / lne

Para aplicar este remedio, solo hay que calentar agua en una olla grande hasta que empiece a hervir. En ese momento se añaden varias hojas de laurel, una rodaja de limón y una cucharada de vinagre. La mezcla debe reposar unos instantes para que los ingredientes liberen sus propiedades y, después, se vierte en el fregadero o en un barreño bien cerrado con el tapón. A continuación, se introducen los platos, vasos y cubiertos sucios, dejándolos en remojo durante aproximadamente media hora antes de fregarlos como de costumbre.

El efecto de esta combinación se debe a la acción de cada ingrediente. El vinagre ayuda a desprender restos de grasa y a combatir los malos olores, mientras que el limón aporta frescor y contribuye a dejar una sensación de limpieza. El laurel, por su parte, perfuma de forma natural el agua y ayuda a que ese aroma se quede ligeramente en la vajilla. Tras el remojo, basta con lavar los utensilios, aclararlos bien y dejarlos escurrir sobre un paño limpio.

Para conseguir un mejor acabado, conviene colocar los vasos boca abajo sobre una bayeta seca o un paño de cocina limpio durante unos minutos. Después pueden secarse con papel de cocina o con un trapo que no suelte pelusa. De esta forma, quedan brillantes, sin marcas de agua y con un olor mucho más agradable, listos para volver a usarse sin esa sensación incómoda que a veces permanece después del fregado.

También es importante conservar correctamente las hojas de laurel si se quiere aprovechar todo su aroma. El mejor momento para recogerlas suele ser durante el invierno o al comienzo de la primavera, cuando sus aceites esenciales están más concentrados. Como ocurre con muchas plantas aromáticas, la luz directa puede hacer que pierdan parte de sus propiedades, por lo que es recomendable guardarlas en un lugar seco, oscuro y alejado de fuentes de calor.

Después de cortar las ramas, las hojas deben separarse con cuidado para no romperlas. Antes de almacenarlas, conviene lavarlas bien para eliminar restos de polvo, suciedad o posibles residuos. Una forma sencilla de hacerlo es dejarlas en agua con bicarbonato durante al menos media hora. Luego se secan con papel de cocina y se extienden sobre un paño limpio, en una zona ventilada y sin humedad, durante el tiempo necesario para que pierdan toda el agua.

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Una vez que las hojas estén completamente secas, pueden guardarse en un bote de cristal o de hojalata previamente limpio y seco. El recipiente debe cerrarse bien para conservar el aroma durante más tiempo y mantenerse en la despensa o en un armario protegido de la luz. Así, el laurel estará siempre disponible tanto para cocinar como para utilizarlo en pequeños trucos domésticos como este, pensado para dejar la vajilla sin malos olores y con una sensación de limpieza más duradera.