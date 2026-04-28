La primavera ya se deja notar. Las temperaturas suben, los días se alargan hasta casi las diez de la noche y el clima invita a salir a la calle y a pasar más horas en el exterior. Y, también, a pensar en las esperadas vacaciones de verano.

Un momento en el que aprovechamos para buscar la playa, la montaña, el pueblo o el extranjero para desconectar del día a día y olvidarnos de la rutina. Por ello, seguro que son muchos los que viajarán en avión, tren o coche. Un momento en el que nuestras maletas, en las que intentamos llevar todo lo imprescindible para estar unos días fueras (y un poco más) se convierten en un elemento fundamental e incluso a veces tedioso o problemático, sobre todo si volamos. Para ello, la cadena de supermercados Action ha encontrado la solución perfecta sin que tengamos que gastarnos un dineral o que se resienta la cuenta bancaria.

Action cuenta con un auténtica ganga en la que tu ropa viajará perfecta: el set de almacenamiento en compresión.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de maletas en compresión más baratos del mercado: por solo 5,99 euros, toda la ropa doblada y organizada sin arrugas / ACTION

Un organizador de viaje por menos de 6 euros

El Set de almacenamiento en compresión consta de tres piezas y está disponible en diferentes colores. "Ahorra hasta un 60 % de espacio en maletas o bolsas de viaje gracias a este set con cremallera doble y tejido transpirable y con 3 formatos diferentes: 30x41x8,5 cm, 26x37x8,5 cm y 21x31x8,5 cm".

Este set está disponible en beige, gris y negro. Y todavía no te hemos dicho lo mejor, su precio. Y es que puedes encontrar este set de bolsas por tan solo 5,99 euros. Así que corre a Action y di adiós a que tu ropa se arrugue o estropee cuando viajes o incluso a tener problemas a la hora de cerrar la maleta pro problemas de espacio. Con este set de bolsa, rellenarás el espacio de la maleta sin problemas.