Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la barbacoa todoterreno de terraza más barata del mercado: por solo 19,95 euros

Ya está aquí la primavera y son muchos los afortunados de poder contar en su casa con una terraza, balcón o jardín. Los días se alargan, las temperaturas suben y llega el momento de salir fuera a disfrutar del aire libre. Y es que no hay nada mejor que desconectar de un día de rutina o de aprovechar el fin de semana en el exterior dentro de la comodidad del hogar.

Por eso, igual que cambias la ropa del armario una vez que se acaba el invierno quizá sea el momento de renovar los aparatos y mobiliario de la terraza, jardín de terraza. Y que mejor que disfrutar de estos espacios que con una barbacoa para festejar con amigos, familiares o incluso darte un homenaje tras volver de trabajar. Para que puedas hacerte con un producto de calidad pero sin tener que dejarte una fortuna en ello, Action cuenta con un auténtico chollo que, además no dejará ni manchas ni olores dentro de casa: la barbacoa eléctrica de mesa Tristar.

Una barbacoa por menos de 20 euros

Esta barbacoa tiene una superficie de la parrilla de 40x23 cm y un cable de 1 metro para poder enchufar donde tú veas más cómodo. "Disfruta de una barbacoa fácil y rápida durante todo el año con la barbacoa eléctrica Tristar PD 4971. Gracias a la amplia superficie de la parrilla y a la temperatura regulable, podrás preparar sin esfuerzo carne, pescado y verduras. La barbacoa es ideal para el balcón o el jardín. Perfecto para quienes quieren disfrutar de una barbacoa sin complicaciones", explican desde Action.

El color de esta barbacoa es negro y apta para colocar encima de la mesa. Tiene una potencia de 2.000 vatios, perfecta para cocinar todo tipo de carnes o verduras a la parrilla.

Y lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir esta barbacoa por tan solo 19,95 euros. Un auténtico chollo para un producto de estas características.

Para quien aun no lo sepa, Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.