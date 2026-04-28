La primavera ya está aquí y llega el momento d ecambiar la ropa del armario de invierno por la de primavera-verano. Di adiós a los anoraks, pantalones, abrigados, jerséis... Con la llegada del calor y el buen tiempo, apetece ponernos ropa más colorida, divertida, ligera o fresca.

Por ello, además de volver a recuperar esas prendas que tenías guardadas durante el frío y el largo invierno, puede que también sea la oportunidad de adquirir prendas nuevas o incluso dar una sorpresa a un ser querido (el día de la madre es el próximo domingo) con productos de una calidad excepcional, pero a un precio a un precio espectacular. La cadena de supermercados Lidl tiene la respuesta con un pantalón vaquero que es tan cómodo como barato.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los vaqueros de primavera para mujer más baratos en el mercado: por solo 7,99 euros por tiempo limitado / 77

Un vaquero por menos de 10 euros.

Se trata de los Vaqueros para mujer de la marca esmara de Lidl. "Agradable de llevar gracias a su alto contenido de algodón", explican desde la propia cadena de supermercados alemana. Estos pantalones lo puedes lucir con cualquier tipo de prenda, desde una camisa, o blusa hasta con una camiseta o incluso un top. Y es que combinan con prácticamente cualquier tipo de ropa e incluso calzado. Ya que son idealas para zapatillas, sandalias, botas o botines.

Los puedes encontrar en color negro o azul. Es de estilo de 5 bolsillos y cuenta con un corte extra ajustado con talle normal. Tiene un ajuste óptimo gracias al elastano LYCRA®. Además están disponibles en varias tallas. Los puedes encontrar en una 34 hasta una 46, por lo que no te volverás loca buscando la talla que necesitas..

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Y lo mejor te lo hemos dejado para el final. Y es que puedes hacerte con estos pantalones vaqueros Super Skinny Fit por tan solo