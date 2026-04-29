Ya solo quedan unos pocos días para el Día de la madre y seguro que aún quedan personas que no han comprado el detalle para este día tan especial. Además, debes recordar que el 1 de mayo es festivo y que los comercios no abren con motivo del día del trabajador.

Por ello, aun tienes tiempo para dar con el regalo perfecto y sorprender a tu madre en este día tan especial. Así que si quieres conseguir algo con lo que pueda liberar tensiones al tiempo que practica ejercicio y que, además, no suponga hacer un agujero en tu cartera, la cadena de supermercados Action tiene la solución perfecta. Se trata del set de guantes de boxeo y saco de boxeo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el set de boxeo más barato por el día de la madre: por 9,99 euros guantes y saco / Action

Equipo de boxeo completo por menos de 10 euros

Este set incluye 2 guantes y saco de boxeo y una bolsa para guardarlo: fácil de transportar y guardar. "¿Te apetece desahogarte un poco? ¡Con este set de 2 guantes y saco de boxeo podrás entrenar donde y cuando quieras! ¡Todo ordenado en una práctica bolsa de almacenaje, listo para la acción!", explican desde la cadena de supermercados Action.

Con este completo set podrás sorprender a tu madre y hacer que pase un rato divertido desestresando mientras hace ejercicio con los brazos y las piernas. Y es que el golpe de saco es un deporte de lo más completo que combina, ejercicio aeróbico con anaeróbico, así como cardio. Todo ello sin tener que salir de casa, no necesitar horarios establecidos, ya que tendrás tu propio gimnasio en casa.

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Tal y como explican de la propia cadena de supermercados, "en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!".