Ya está aquí la primavera y con ella llega el buen tiempo, los días que se alargan y, sobre todo, la subida de temperaturas. También es la antesala del verano y del momento de viajar y los festivales. Por ello hay que ir preparándose para acudir bien pertrechados para combatir el calor, refrescarnos y que nuestra comida y bebida esté en perfectas condiciones.

Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un producto que te enamorará este verano, y podrás usarlo para cualquier tipo de actividad al aire libre. Se trata de la mochila nevera de Crivit, perfecta para que tu comida y bebida esté fresca y lista en cualquier momento, aunque lleves horas fuera de casa.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila nevera con asas más barata, perfecta para festivales, rutas o picnics: por solo 6,99 euros y capacidad de 10 litros / LIDL

Una nevera portátil por apenas 6 euros

Esta nevera de aislamiento mantiene los alimentos fríos hasta 5 horas sin acumulador de frío con un compartimento principal espacioso con una amplia abertura y cremallera de 2 vías y un compartimento independiente en la tapa para alimentos delicados. Además, cuenta con un bolsillo frontal adicional con cremallera y 2 bolsillos laterales de malla.

Esta mochila también es perfecta para llevar a donde quieras gracia a sus correas de compresión ajustables en los laterales. Y es que cuenta con una gran comodidad gracias al acolchado de malla Airmesh en la espalda y a las correas acolchadas y ajustables para los hombros, así como a una correa adicional para el pecho. En cuanto a su volumen, Lidl informa de que la capacidad útil es de 10 litros aproximadamente) y cuenta con unas medidas de 21 × 16 × 38 cm (L × An × Al).

Y ahora te vamos a decir lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir este producto por tan solo 6,99 euros, un auténtico chollo para una bolsa de estas características.

Noticias relacionadas

Por todo ello, la mochila de Lidl se convierte en un aliado perfecto para poder llevarla de viaje, aprovechar en un festival de música con amigos y tener tu bebida vacía, o llevártela a una ruta de montaña. Así que no dudes en conseguir este producto que, además, es un buen regalo para el día de la Madre, que ya está ala vuelta de la esquina.