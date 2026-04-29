La primavera ya está aquí y es el momento de volver al exterior al jardín o a la terraza para disfrutar de una comida con amigos, familias o tú solo después de un día largo de trabajo. Para ello, puedes contar con lo mejor, pero sin tener que hacer un gran desembolso.

La cadena de supermercados Lidl tiene la solución para ello y gracias al cuchillo de cocina con mango de acero inoxidable, que es perfecta para cortar verduras, carne o pescado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable más baratos del mercado: por solo 3,99 euros y perfectos para carne / LIDL

Un cuchillo por menos de 5 euros

Este cubierto es perfecto para todo tipo de comidas y tiene mango de forma ergonómica y es apto para lavavajillas y buen manejo y alta resistencia al corte. "Descubre los cuchillos de cocina de acero inoxidable de alta calidad SILVERCREST®: ¡Tus compañeros de confianza para obras maestras culinarias! Ya sea para cortar verduras con precisión, trinchar carne con fuerza o filetear pescado sin esfuerzo, con estos cuchillos lo conseguirás todo en un abrir y cerrar de ojos. Los mangos de forma ergonómica garantizan un manejo seguro y cómodo, mientras que las afiladas hojas de acero inoxidable de alta calidad aseguran un afilado duradero y cortes precisos. ¡elige el modelo adecuado para sus necesidades entre los diferentes tipos de cuchillos y experimenta el placer de cocinar con SILVERCREST®!", explican desde Lidl.

Tal y como explican desde la cadena de supermercados es un cuchillo de chef "de uso universal gracias a su hoja larga y curvada, ideal para trocear, cortar y picar; cuchillo Santoku: hoja extraafilada para un corte preciso y sin esfuerzo; juego de cuchillos para verduras: hojas cortas para cortar, pelar, limpiar y preparar frutas y verduras; cuchillo de trinchar: hoja larga y lisa para cortes limpios". Y es que entre sus especificaciones figura "corte preciso; juego de cuchillos para verduras: cortar, pelar, limpiar y preparar frutas y verduras; cuchillo de trinchar: trinchar"

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Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir este cuchillo por tan solo 3,99 euros, un precio espectacular para una herramienta de cocina de estas características.