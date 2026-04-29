Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente maquinilla de afeitar que es la más barata del mercado: por solo 34,99 euros
Sin duda una oferta muy tentadora
Si quieres estar siempre listo no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la potente maquinilla de afeitar que es la más barata del mercado, por solo 34,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la maquinilla de afeitar Philips Serie 1000 S1134/00 Afeitadora con la que tendrás un afeitado rápido y apurado gracias al sistema de cuchillas PowerCut con 27 cuchillas autoafilables.
Esta maquinilla sigue los contornos del rostro gracias a los cabezales de afeitado flexibles que se mueven en tres direcciones.
Además, ofrece un uso cómodo gracias al mango ergonómico de goma.
Pero no solo eso, es que tiene apertura con solo pulsar un botón para una limpieza fácil; y su batería tiene 30 minutos de autonomía tras 8 horas de tiempo de carga.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta maquinilla de afeitar tenía un precio de 39,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda 34,99 euros.
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