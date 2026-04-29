Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha que es las más barata del mercado: disponible por solo 24,99 euros

Si quieres tener toda tu ropa a punto no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la potente plancha que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 24,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la plancha a vapor Rowenta de 2.000 vatios. Y es que con sus nuevas funciones y controles fáciles de usar, la Rowenta Effective es la plancha de vapor perfecta para principiantes.

Plancha. / Lidl

La función Autosteam garantiza resultados de planchado perfectos con solo girar un selector y proporciona suficiente potencia de vapor para satisfacer todas tus necesidades de planchado con la máxima eficiencia, rapidez y facilidad.

Destaca sobre todo por potente: plancha de vapor especialmente eficiente, diseñada específicamente para principiantes.

Además tiene mucha durabilidad y rendimiento: esta plancha de vapor está equipada con una suela de acero inoxidable INOX resistente a los arañazos que garantiza los mejores resultados de forma duradera.

También resalta su eficiencia y resultados rápidos: 2.000 vatios de potencia con una salida de vapor continua de hasta 25 g/minuto.

Asimismo, tiene una potente salida de vapor: un golpe de vapor de hasta 90 g/minuto elimina incluso las arrugas más rebeldes.

Y es de manejo cómodo: el ajuste Autosteam no podría ser más sencillo. Con esta función, puedes ajustar la cantidad de vapor perfecta según la temperatura y el tipo de tejido con solo girar el selector.

Y por último, es agradable y fácil de usar: un diseño completamente nuevo con características fáciles de usar, como el depósito de agua transparente (250 ml), facilitan el planchado en cada uso.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta plancha de vapor tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 44 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 24,99 euros.