Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros

Siempre es un buen momento para renovar las toallas, por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl que vende las toallas más baratas del mercado. Están disponibles en cuatro colores y solo cuestan 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de las toalla de rizo LIVARNO, de 50 x 100 centímetros que son de puro algodón.

Toallas. / Lidl

Pero no solo eso, estas toallas son suaves y voluminosas.

También son muy fáciles de cuidar, además de especialmente absorbentes y resistentes.

Y lo mejor, son aptas para la secadora.

Colores

Están disponibles en colores beis, gris, turquesa y blanco, con un increíble precio de 3,49 euros por unidad, te las querrás llevar todas.