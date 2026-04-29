Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de herramientas para el día de la Madre más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Se acerca el día de la Madre y llega el momento de buscar el regalo ideal. Y por eso quizá hay que huir de los tópicos de cosméticos, ropa o libros y sacar el lado auténtico de nuesta madre. Y es que ella siempre está ahí para lo que haga falta: para los malos momentos, para los buenos, para lo que haga falta, en general.

Por ello, Lidl nos ofrece muchos artículos a unos precios increíbles y, sobre todo, sin tener que hacer un agujero en nuestra cuenta corriente. Una de las opciones para regalar a nuestra madre puede ser, en caso de que sea una manitas o quiera animarse a ello, el "Set de herramientas de desmontaje para coches / Clips de fijación y bridas".

10 bridas en 2 longitudes diferentes / 77

Un set por menos de 6 euros

Se trata de una set de herramientas de desmontaje para coches para desmontar piezas de revestimiento y el equipamiento interior de vehículos. Es adecuado para las marcas de coche más comunes (BMW, VW, Audi, etc.) y marcas de radio (Blaupunkt, Sony, etc.) Su Contenido es de 11 herramientas de desmontaje para revestimientos interiores, 2 herramientas de desmontaje para radios de coche, 1 herramienta de desmontaje para clips de fijación.

Es perfecto para el montaje de piezas de revestimiento y el equipamiento interior de vehículos. Además, este set incluye unos clips de fijación y bridas que viene con 620 clips de fijación en 16 tamaños diferentes y 10 bridas en 2 longitudes diferentes.

Noticias relacionadas

Lo mejor de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir este set por tan solo 5,99 euros. Una auténtica ganga para comprar para ti o regalar por sorpresa a esa madre que no necesita a nadie para solucionar cualquier problema que se le ponga por delante.