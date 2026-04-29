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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de herramientas para el día de la Madre más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Su Contenido es de 11 herramientas de desmontaje

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de herramientas para el día de la Madre más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de herramientas para el día de la Madre más barato del mercado: por solo 5,99 euros

Daniel Cid

Se acerca el día de la Madre y llega el momento de buscar el regalo ideal. Y por eso quizá hay que huir de los tópicos de cosméticos, ropa o libros y sacar el lado auténtico de nuesta madre. Y es que ella siempre está ahí para lo que haga falta: para los malos momentos, para los buenos, para lo que haga falta, en general.

Por ello, Lidl nos ofrece muchos artículos a unos precios increíbles y, sobre todo, sin tener que hacer un agujero en nuestra cuenta corriente. Una de las opciones para regalar a nuestra madre puede ser, en caso de que sea una manitas o quiera animarse a ello, el "Set de herramientas de desmontaje para coches / Clips de fijación y bridas".

10 bridas en 2 longitudes diferentes

10 bridas en 2 longitudes diferentes / 77

Un set por menos de 6 euros

Se trata de una set de herramientas de desmontaje para coches para desmontar piezas de revestimiento y el equipamiento interior de vehículos. Es adecuado para las marcas de coche más comunes (BMW, VW, Audi, etc.) y marcas de radio (Blaupunkt, Sony, etc.) Su Contenido es de 11 herramientas de desmontaje para revestimientos interiores, 2 herramientas de desmontaje para radios de coche, 1 herramienta de desmontaje para clips de fijación.

Es perfecto para el montaje de piezas de revestimiento y el equipamiento interior de vehículos. Además, este set incluye unos clips de fijación y bridas que viene con 620 clips de fijación en 16 tamaños diferentes y 10 bridas en 2 longitudes diferentes.

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Lo mejor de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir este set por tan solo 5,99 euros. Una auténtica ganga para comprar para ti o regalar por sorpresa a esa madre que no necesita a nadie para solucionar cualquier problema que se le ponga por delante.

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