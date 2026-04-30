A las puertas del puente del 1 de mayo, no son pocos los que aprovechan estos días para desconectar en un fin de semana más largo de lo habitual. Pero seguro que también son muchos los que, aprovechando este puente, ya están pensando en la llegada del verano, las vacaciones y la oportunidad de viajar por España o al extranjero.

En coche, en tren, en avión Hay muchas formas de poder desplazarse y debes siempre hacerlo con tu maleta bien preparada. Pero, es cierto, que muchas veces viajar con nuestra maleta suele ser un problema por el transporte en el que nos movemos. Así que quizá sea el momento de cambiar tu maleta o actualizarte con una nueva y, lo mejor, sin tener que hacer un agujero en tu cuenta bancaria. Para ello están los supermercados Action, que tienen los mejores descuentos, pero sin perder calidad en sus productos. Es el caso de la Bolsa de viaje Spilbergen.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta de viaje todoterreno con asa y ruedas con más espacio y más barata del mercado: por solo 14,95 euros / ACTION

Una maleta por menos de 15 euros

Esta bolsa de viaje con ruedas para viajar es perfecta para llevar en el maletero de tu coche, cargar en el tren o facturar en el avión. Y es que se trata de todo un artículo todoterreno, perfecto para llevar toda tu ropa de la forma más ordenada y cómoda posible. Con asa ajustable, esta maleta de Action está disponible en tres colores: azul, gris y negro.

Tiene una capacidad de hasta 55 litros, lo que la convierte prácticamente en un cómodo baúl con ruedas en lo que podrás llevar todo lo que necesites. Desde ropa, camisas y pantalones hasta abrigos e incluso botas. Con sus dos ruedas y su asa regulable podrás transportar esta maleta a dónde quieras y, gracias a su tejido, podrá sufrir sin problema las inclemencias del tiempo con la lluvia o la nieve.

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Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta espectacular maleta de viaje de Action por tan solo 14,99 euros. Un precio espectacular para un artículo todoterreno.