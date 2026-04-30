Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mosquitera con la que estarás protegido este verano y que es la más barata del mercado: por solo 0,78 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Llega el calor y con él los odiados mosquitos. Afortunadamente en Action tienen la mosquitera con la que estarás protegido este verano que es la más barata del mercado, por solo 0,78 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una mosquitera autoadhesiva con cinta de gaucho y bucle que es muy fácil de montar.
Con esta mosquitera colocada en tu ventana no dejará pasar los mosquitos, pero sí el aire fresco.
Además, tiene unas medidas de 130 por 150 centímetros, con lo que cubre la mayoría de las ventanas.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta mosquitera tenía un precio de 0,92 euros, pero ahora en Action tiene un descuento del 15 por ciento con lo que se queda en 0,78 euros.
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