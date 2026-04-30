Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros

Una oferta difícil de superar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres tener los cristales de casa perfectos no puedes perderte esta oferta de Action que tiene el limpiacristales más viral y que es el más barato, por solo 1,88 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata del limpiacristales de The Pinck Stuff con el que podrás limpiar ventanas, cristales y espejos que quedarán limpios, brillantes y sin marcas.

Limpiacristales.

Limpiacristales. / Action

Este limpiacristales elimina la suciedad, la grasa y las manchas; además es vegano.

Con este limpiacristales tus ventanas volverán a estar limpias y brillantes en un abrir y cerrar de ojos.

Noticias relacionadas y más

Descuento

El precio de este limpiacristales es de 2,28 euros, pero en Action está dentro de la promoción semanal y tiene un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 1,88 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
  2. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  3. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  4. Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
  5. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  6. El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
  7. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  8. Sheila Guitián, la maestra asturiana que acabó siendo camionera: 'Hago 150.000 kilómetros al año, son muchas horas y con dos hijos es duro

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros

Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b

Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b

La Guardia Civil arrasa en el Campeonato Nacional Militar de Tiro con 16 medallas

Reabiertos los dos carriles de la carretera que conduce de Puente Vidosa a Viegu, en Ponga, afectada por un gigantesco argayo en febrero

Reabiertos los dos carriles de la carretera que conduce de Puente Vidosa a Viegu, en Ponga, afectada por un gigantesco argayo en febrero

Avilés, epicentro del debate sobre la industria a escala regional y nacional, organizado por el PP: de Asturiana de Zinc, a Arcelor, Química del Nalón y Tess Defence

Avilés, epicentro del debate sobre la industria a escala regional y nacional, organizado por el PP: de Asturiana de Zinc, a Arcelor, Química del Nalón y Tess Defence

Multado con 200 euros un conductor que viajaba a la velocidad recomendada sin vigilar el asiento del copiloto: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de tu coche

Tracking Pixel Contents