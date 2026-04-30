Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el limpiacristales más viral y que es el más barato: por solo 1,88 euros

Si quieres tener los cristales de casa perfectos no puedes perderte esta oferta de Action que tiene el limpiacristales más viral y que es el más barato, por solo 1,88 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata del limpiacristales de The Pinck Stuff con el que podrás limpiar ventanas, cristales y espejos que quedarán limpios, brillantes y sin marcas.

Limpiacristales. / Action

Este limpiacristales elimina la suciedad, la grasa y las manchas; además es vegano.

Con este limpiacristales tus ventanas volverán a estar limpias y brillantes en un abrir y cerrar de ojos.

Descuento

El precio de este limpiacristales es de 2,28 euros, pero en Action está dentro de la promoción semanal y tiene un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 1,88 euros.