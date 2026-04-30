La primavera ya está aquí y con las buenas temperaturas es el momento de volver al exterior a practicar deporte, disfrutar del aire libre y de los días que se alargan. Por ello, quizá sea el menot de animar a dar ese paso y disfrutar de la montaña, así como de hacer ejercicio con una espectacular bicicleta de montaña.

Es cierto que para aquellos que no han probado este deporte puede echar un poco para atrás el momento de subirse en una bicicleta y rodar por rutas y senderos de desniveles cambiantes. Por ello, la cadena de supermercados Lidl trae la opción perfecta para aquellos que quieran dar el paso y comenzar a disfrutar de rutas en bicicleta, haciendo un esfuerzo considerable, pero con ayuda. Se trata de la bicicleta de montaña eléctrica de 709 Wh.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica todoterreno más barata del mercado: tres niveles de asistencia y función para dominar cualquier ascenso. / LIDL

Una bicicleta para todo tipo de terrenos

Y es que con esta bicicleta eléctrica podrás llegar a dónde tu quieras y, encima, practicando deporte. "La bicicleta eléctrica de montaña con su potente motor central Mivice „X700“ de 100 Nm ofrece una transmisión de potencia directa. La batería integrada, extraíble y de 709 Wh proporciona una potencia fiable y duradera en cada recorrido. Con tres niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE) y una función Boost para una asistencia completa a corto plazo, dominarás cualquier ascenso. El manejo intuitivo a través de la pantalla CRIVIT montada en el manillar hace que tu viaje sea aún más cómodo. Gracias a componentes de alta calidad como la horquilla de suspensión SR Suntour, los frenos de disco Shimano y los neumáticos Maxxis, esta bicicleta eléctrica de montaña es perfecta para rutas largas y senderos moderados, cuentan desde Lidl.

cuenta con una batería de alto rendimiento de 709 Wh y, además, es intercambiable, por la que la puedes llevar contigo cuando dejes tu bicicleta aparcada. Esta bicicleta, además, es de las más ligeras del mercado, por lo que cuentas con un vehículo todoterreno pero de un peso que permite cargarla son problemas para subirla a casa o cargarla en el coche,

Ahora lo viene mejor, su precio. Y es que puedes conseguir esta increíble bicicleta eléctrica de montaña por tan solo 1399,99 euros. Una auténtica ganga para un vehículo de estas características , que suele tener precios muchos más elevados.