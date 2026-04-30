Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el albornoz más barato del mercado: disponible por solo 7,99 euros

Siempre hay tiempo para renovar nuestros albornoces, y más con esta oferta de Lidl que vende los más baratos del mercado. Están disponibles en dos colores por solo 7,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.

Se trata de un albornoz unisex LIVARNO, que mima con su agradable suavidad y adaptabilidad.

Albornoz. / Lidl

Está fabricado con microfibra de alta calidad, no solo es absorbente, sino también de secado rápido, perfecto para momentos de relax después del baño o la ducha.

Este albornoz representa una producción más respetuosa con el medio ambiente y se fabrica bajo condiciones laborales socialmente responsables, para que puedas sentirte completamente a gusto.

Su diseño es largo con cuello chal y tiene cinturón y dos bolsillos de parche.

Además, es fácil de cuidar: lavable a máquina hasta 40 grados y es apto para secadora.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este albornoz tenía un precio de 9,99 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.