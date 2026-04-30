Ya está aquí la primavera y es el momento de volver al exterior y disfrutar de los días que se alargan, soleados y secos para ir al monte y practicar senderismo o trekking. Un deporte que invita a conectarse con la naturaleza, desconectar de la rutina diaria y, sobre todo, disfrutar de lo que hay más allá de la oficina, la ciudad y el estrés diario.

Así que del mismo modo que cambias tu ropa de invierno por la de primavera, quizá haya llegado el momento de renovar tu calzado o adquirir uno nuevo y lanzarte a la aventura. Y, lo mejor de todo, que puedes hacerlo sin que tus ahorros se veean afectados, ya que Lidl cuenta con el calzado de trekking perfecto para mujer a un precio de escándalo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de botas de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 14,99 para el día de la Madre / Lidl

Botas cómodas y resistentes por menos de 15 euros

Las botas para mujer de trekking que ofrece Lidl son sinónimo de resistencia y, sobre todo, comodidad. Todo ello gracias a su material exterior de malla transpirable para una gran comodidad. Fabricadas con material reciclado, cuentan con una suela de TPR perfilada con entresuela de EVA amortiguadora. Tienen, además, un material exterior de malla transpirable para una agradable comodidad.

Este calzado lo puedes encontrar en un color verde campo de estilo militar y también en un color negro de suela roja, que da un estilo más táctico y urbano a tu calzado de montaña.

Lidl informa a los clientes de que puedes encontrar estas botas de trekking para montaña en diferentes tallas: de la 37 a la 41, por la que hay una amplia variedad disponible.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir estas botas por tan solo 14,99 euros. Un precio espectacular para unas botas de este estilo, que son todoterreno y seguro que sorprenderán.